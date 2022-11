Non avevano dichiarato il falso per ottenere il reddito di cittadinanza. Assolti coniugi castelvetranesi

di: Redazione - del 2022-11-11

Due coniugi castelvetranesi erano imputati per aver reso dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza.

Il GIP del Tribunale di Marsala, nella persona della Dott.ssa Amato, ha assolto i due coniugi, difesi dall’Avv. Carlo Ferreri, con la formula perché il fatto non sussiste.

Nel corso del procedimento, che si è svolto nelle forme del rito abbreviato, è emerso che i due coniugi avevano, invece, tutti i requisiti di legge per chiedere ed ottenere il beneficio senza necessità di ricorrere ad alcuna dichiarazione non veritiera, peraltro riferita all’anno precedente a quello preso in considerazione nella domanda.

Inoltre, le presunte omissioni circa la variazione del nucleo familiare, anch’esse contestate, avrebbero avuto rilevanza solo in sede civile, in termini di revoca del beneficio senza alcuna rilevanza in sede penale.

Ad assistere i due coniugi è stato l’Avvocato Carlo Ferreri, secondo il quale: “con la pronuncia odierna è stata provata, documentalmente, l’innocenza dei miei assistiti, a fronte di un quadro accusatorio alquanto confuso e meramente presuntivo. Finalmente è stata fatta chiarezza su una spiacevole vicenda che aveva messo in dubbio la correttezza e l’onestà dei miei assistiti”.