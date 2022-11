Il lettore scrive: "Via Bresciana in pessimo stato. Perché non si prendono provvedimenti?"

di: Redazione - del 2022-11-16

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di una nostra lettrice, Maria Rosa Baglio, che lamenta lo stato in cui versa Via Bresciana, dove la strada è ormai abbandonata a se stessa da parecchio tempo, non essendo stato preso alcun provvedimento.

Ecco di seguito la sua lamentela:

"Gentile Redazione, buongiorno. Volevo segnalare che in Via Bresciana c'è la strada rotta già da due mesi e nessuno ancora provvede a ripararla. Si spera un celere intervento, perché non è normale stare con le vie ridotte in questo stato. Dobbiamo sempre aspettare che prima accada qualcosa per riparare il danno?"