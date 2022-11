di: Redazione - del 2022-11-20

Un tamponamento tra una Renault Clio nera è una Fiat Punto grigia si è verificato stamane in via Giovanni Gentile a Castelvetrano. Alla base del sinistro probabilmente il mancato rispetto del segnale da parte della Clio che stava per immettersi nella predetta via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma non risultano esserci stati dei feriti a causa del tamponamento.