Castelvetrano, anziano strappa foto dei defunti dai necrologi in via Mazzini. Ignote le sue finalità

di: Redazione - del 2022-11-23

Un anziano signore in via Mazzini ha strappato le foto dei defunti dai necrologi, non si sa con quale finalità.

A segnalarci il fatto un lettore che ha inviato alla Redazione il video, il quale ritrae l’uomo di una certa età nel momento di strappare parte dei necrologi affissi al muro. Tanti cittadini ci hanno scritto per confermare che sono varie le vie che sono state passate a setaccio anche se non si ha certezza che sia un gesto riconducibile sempre alla stessa persona .