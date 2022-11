Il lettore scrive: "In via Armando Diaz tombino pericolante. Rischio per auto e non solo"

di: Redazione - del 2022-11-29

Giunge alla Redazione una segnalazione di una nostra lettrice, Debora Signorello. In via Armando Diaz un tombino pericolante rischia di causare danni ad auto o altri mezzi, dato che ad ogni passaggio di veicoli tende a sprofondare sempre di più.

Di seguito la segnalazione:

"Gentile Redazione, buongiorno. Vorrei segnalare un tombino in via Armando Diaz mezzo inclinato. Ogni qualvolta una macchina ci passa di sopra, il tombino se ne scende di alcuni centimetri.

Ancora non è successo il danno, ma cosa aspettiamo?"