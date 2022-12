Campobello, il 6 dicembre apre il centro Comunale di raccolta. Ecco dove sorgerà

del 2022-12-03

Dopo un lungo e articolato iter, che ha impegnato per oltre 7 anni l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Castiglione, martedì 6 dicembre, nel piazzale di contrada Birribaida (zona cimitero, all’ingresso di Campobello) sarà aperto il Centro Comunale di Raccolta rifiuti (CCR). La nuova struttura (stazione ecologica), all’interno della quale i cittadini avranno la possibilità di conferire in maniera autonoma tutte le diverse tipologie di rifiuti (materiale differenziabile, ingombranti, farmaci scaduti, toner per stampanti, abiti e tessili, olii e grassi commestibili, legno e sfalci da potatura), osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- periodo invernale (21 settembre – 20 giugno), martedì e sabato (ore 7:30-13:30) e giovedì (dalle ore 13.30 alle 19:30);

- periodo estivo (dal 21 giugno al 20 settembre), lunedì, martedì e sabato (ore 7:30-13:30), giovedì (dalle ore 13:30 alle 19:30) e domenica (dalle 8:30 alle 12:30).Sarà, invece, possibile conferire i rifiuti RAEE (da apparecchiature elettriche ed elettroniche) il sabato mattina, dalle ore 8:30 alle ore 12, all’esterno del CCR.

Tutti i rifiuti conferiti presso il centro raccolta, suddivisi per tipologie, saranno poi avviati alle attività di recupero o al trattamento e allo smaltimento. Al momento del primo conferimento dei rifiuti, il personale addetto al servizio registrerà l’utente per fini statistici e per l’eventuale modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato solo per gli ingombranti, per i pneumatici e per i rifiuti inerti (sabbia, cemento, sfabbricidi, etc.). Quest’ultima tipologia di rifiuti, in particolare, potrà essere conferita a partire dal 1° gennaio 2023.

Per il conferimento dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta sono previsti sgravi fiscali secondo il regolamento deliberato dal Consiglio comunale (deliberazione n.59 del 14/09/2020).

«L’apertura del Centro comunale di raccolta – spiega il sindaco Castiglione – è frutto del costante impegno profuso sin dal primo momento da questa Amministrazione comunale al fine di migliorare sempre di più il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, con l’obiettivo di incrementare le percentuali di differenziata, mantenendo pulito e decoroso il nostro territorio. Si è trattato di un iter abbastanza lungo e articolato, anche per via delle diverse autorizzazioni che è stato necessario ottenere, ma abbiamo comunque garantito nel frattempo un servizio di isola ecologica mobile. Ora che, finalmente, anche quest’altro obiettivo è stato concretizzato dalla nostra Amministrazione comunale, mi appello per l’ennesima volta al senso civico dei cittadini, affinché differenzino correttamente tutti i rifiuti e rispettino gli orari e le modalità di conferimento anche all’interno del CCR. Solo con la collaborazione di tutti, è infatti possibile vivere in un territorio decoroso e pulito».