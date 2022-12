Castelvetrano, convocato il Consiglio Comunale. Ecco l’ordine del giorno

di: Redazione - del 2022-12-07

(ph. Baldo Genova)

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 15/12/2022 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Comunicazioni”

2. “Interrogazioni: prot. n. 44758 del 10/11/2022 – Studio di Dettaglio del Centro Storico Z.T.O.; prot. n. 45750 del 16/11/2022 – Situazione campo irregolare ex “Calcestruzzi Selinunte”;

3. “Mozione prot. gen. N. 48691 del 01/12/2022 – Sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico”;

4. “Revisione ordinaria delle partecipazione ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021”;

5. “Approvazione bilancio consolidato 2021”.