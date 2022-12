ASP di Trapani aderisce ad iniziativa “Influ-Day” per campagna antinfluenzale il 16 Dicembre. Ecco dove recarsi

del 2022-12-06

Come da indicazione Regionale, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani aderisce all’iniziativa “Influ-Day”, giornata di promozione della campagna antinfluenzale, promossa dall’Assessorato Regionale alla Salute e dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE), prevista per Venerdì 16 Dicembre 2022. Nello specifico, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere offerta presso:

• Centri Vaccinali Distrettuali, in modalità open dalle 8 alle 14:

• HUB e PVT, in modalità open dalle 8 alle 20: