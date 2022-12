La Nazionale a Napoli a marzo per la rincorsa a Euro 2024

di: Francesco Accardi - del 2022-12-13

(ph. Unsplash.com)

Quando scende in campo la nazionale italiana di calcio è un evento per tutti. Lo dicono anche i dati RAI che fanno registrare share altissimi anche in occasione di partite non di primo piano, come è accaduto per le due amichevoli del Novembre 2022. La nazionale italiana nel 2023 ripartirà da Napoli, città che dà e ha dato i natali a tanti calciatori, fra tutti l’ultimo capitano campione del mondo Cannavaro. Ma attorno ai match del 2023 della nazionale di Roberto Mancini c’è un’attenzione aumentata dovuta all’apprensione che i tifosi azzurri hanno di mancare un’ennesima competizione internazionale.

Se infatti a Euro 2020, e in entrambe le edizioni di Nations League ci siamo comportati egregiamente, vincendo l’europeo e raggiungendo le semifinali di entrambe le Nations, non si può dire lo stesso per il mondiale, anche se il CT punta al mondiale 2026 . La competizione “importante” più vicina è Euro 2024, torneo al quale l’Italia non può e non deve mancare, oltre che per difendere il titolo, anche per mantenere alta la reputazione del movimento calcistico nazionale.

Il 23 Marzo la sfida contro l’Inghilterra sarà una partita da tre punti “pesanti” per partecipare a Euro 2024, ma potrà avere anche un valore simbolico, quasi di passaggio. Questa potrebbe essere una partita ricca di significato per il gruppo di Mancini perché è a un anno esatto di distanza dal playoff perso contro la Macedonia, che si giocò a Palermo.

La nazionale non tornava a giocare in uno stadio del mezzogiorno proprio da quel playoff che ci ha sfortunatamente negato la presenza ai mondiali di Qatar, e la partita contro l’Inghilterra allo stadio di Napoli Diego Armando Maradona può rappresentare una vera e propria rivincita. Il match di qualificazione per la competizione che si svolgerà in Germania, Paese tra l'altro della Bundesliga, torneo su cui i migliori bookmakers stanno fornendo quote calcio aggiornate, sarà ovviamente anche e soprattutto un test per Mancini per valutare su quali calciatori poter contare per aprire definitivamente un nuovo ciclo: cosa che appare più che mai necessaria perché i colori azzurri non possono permettersi di mancare due mondiali e un europeo in appena sei anni.

Inoltre per ironia della sorte, l’Italia è inserita nel girone di qualificazione anche con la Macedonia del Nord, oltre a Ucraina, Malta e ovviamente Inghilterra. La presenza dei macedoni nel gruppo di qualificazione aumenta e non di poco l’attenzione e la motivata apprensione dei tifosi azzurri, in attesa di esultare ancora per l’Italia in una competizione che conta.