di: Mariano Pace - del 2022-12-13

Eletto il nuovo “baby sindaco” del comune di Poggioreale. E’ Karol Palermo, 12 anni, frequentante la seconda classe della scuola media Luigi Capuana. Suo vice è la compagna di classe Ilenia Vella, 12 anni. Sono risultati eletti dal “baby consiglio comunale” nel corso della sua prima seduta di insediamento. Un nuovo baby sindaco apparso emozionatissimo appena proclamato eletto. “Mi impegnerò-ha sussurrato-per creare un futuro migliore per i miei compagni e per gli altri ragazzi del paese”. Alla cerimonia ha presenziato il sindaco “adulto” Girolamo Cangelosi unitamente all’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Rita Salvaggio.

“Mi congratulo con il nuovo baby sindaco-ha evidenziato il sindaco Cangelosi-e con tutti i baby consiglieri. E’ un onore per me rappresentare l’amministrazione comunale davanti a voi. Voi siete il futuro di Poggioreale, dovete esprimervi in maniera adeguata supportando il lavoro degli amministratori comunali “adulti”. Per rendere più decoroso ed accogliente il nostro paese”. Mentre l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Rita Salvaggio ha voluto sottolineare la “grande responsabilità” del baby sindaco chiamato a raccogliere, a farsi portavoce di tutte le istanze e le esigenze degli scolari”. Il nuovo baby sindaco Karol Palermo durerà in carica un anno. Subentra a Pietro Di Giovanni che ha rivestito il ruolo per un anno. Il saluto della dirigente scolastica Maria Letizia Natalia Gentile (assente per motivi di salute) è stato portato dalla professoressa Francesca Tritico che ha sottolineato come sia “molta attesa dagli stessi alunni l’iniziativa dell’elezione del baby consiglio comunale e del baby sindaco. Una di crescita per i giovanissimi studenti”. Mentre gli alunni Anna Russo e Ilenia Vella, rappresentanti delle rispettive liste presentate per l’elezione del baby consiglio, hanno portato i saluti del resto dei “baby consiglieri comunali eletti”. Il nuovo “baby Consiglio comunale”, eletto lo scorso 29 novembre 2022, risulta composto da: Melania Civello, Anna Russo, Rosario Corte, Angelo Limontini (5 elementare). Poi: Karol Palermo, Fausto Montalbano, Ilenia Vella, Riccardo Suppa, Alessandro Giocondo, Riccardo Augello, Calogero Caruana, Maria Antonietta Palermo (scuola media). Presenti all’iniziativa anche Filippo Occhipinti, presidente comitato territoriale FIPAV Trapani, Francesco Lombardo, direttore tecnico MaxOptical Castelvetrano. Il presidente Occhipinti è intervenuto per “promuovere la pratica sportiva della pallavolo tra i giovanissimi. Magari per creare campioni del futuro”. Ai giovanissimi alunni ha distribuito una serie di “gadget e palloni”. Mentre Francesco Lombardo ha portato avanti la campagna di sensibilizzazione verso il “benessere fisico della vista”. In quest’ottica ha preannunciato la programmazione di incontri con la scuola per l’organizzazione di “test visivi” per gli alunni. Nella foto da sinistra: Ilenia Vella, Karol Palermo, Girolamo Cangelosi.