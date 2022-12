Castelvetrano, inaugurato ieri presepe vivente nelle catacombe dei Cappuccini. Aperto al pubblico fino al 6 Gennaio

del 2022-12-12

Inaugurazione ieri del presepe vivente nelle catacombe. Evento importante per Castelvetrano, perché è una delle tante cose belle da cui bisogna ripartire, per creare entusiasmo in questa città che quest’anno sembra essere un po’ triste.

Abbiamo intervistato l’organizzatore Carlo Salluzzo, con il quale abbiamo scoperto la bellezza e la passione dietro la realizzazione di questo straordinario presepe vivente.

"C’è tanto lavoro dietro all’apertura di questa porta. Ci stiamo impegnando tantissimo - ha affermato Salluzzo - perché effettivamente Castelvetrano purtroppo quest’anno gode di una tristezza assoluta. Quest’anno ce l’abbiamo fatta e speriamo di portare a termine, fino al giorno 6 Gennaio, tutto il nostro progetto natalizio".

Per saperne di più, guarda il video.