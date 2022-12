Selinunte, Concerti di Natale. Sabato terzo appuntamento al Parco Archeologico con il Duo Troussov

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-14

“Terzo appuntamento del cartellone di Concerti di Natale nel Baglio Florio nel Parco Archeologico di Selinunte, appuntamenti che stanno ottenendo un successo sempre più ampio: sabato prossimo (17 Dicembre) alle 19 , è in programma il recital dei fratelli russi Troussov, Kirill al violino e Alexandra al piano, che eseguiranno diverse sonate di Brahms, Beethoven e Vitali.

Sostenuto e guidato da sir Yehudi Menuhin negli anni della sua formazione, Kirill Troussov è oggi riconosciuto come uno dei più importanti violinisti della sua generazione; ha ricevuto diversi premi in competizioni internazionali, tra cui il “Pro-Europa”, lo “Yamaha Prize”, il “Davidoff-Prize” dello Schleswig-Holstein Musik Festival, che gli hanno permesso di poter suonare lo Stradivari “Brodsky” del 1702, strumento con il quale Adolph Brodsky eseguì, il 4 Dicembre del 1881, la prima assoluta del “Concerto per violino” di Tchaikovsky.

La sorella, la pianista Alexandra Troussova si è esibita con grande successo nelle più prestigiose sale da concerto, tra cui la Konzerthaus di Berlino, il Prinzregententheater a Monaco, la Concertgebouw d'Amsterdam, il Théâtre des Champs Elysées et l'Opéra de Lyon in Francia e l’auditorio nacional de musica di Madrid ed è regolarmente invitata nei più importanti festival internazionali, dal Verbier allo Schleswig-Holstein.

Eseguiranno insieme lo “Scherzo in do minore per violino e pianoforte, WoO 2” di Brahms, la “Sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore, Op. 12 n. 3” di Beethoven, la “Ciaccona per violino e pianoforte in sol minore (nell’arrangiamento di David) di Vitali per chiudere di nuovo con Brahms e la sua “Sonata per violino e pianoforte n. 3 in re minore, Op. 108”.

Il cartellone di concerti natalizi (e di altri appuntamenti ospitati) sono parte di un progetto nato dal Parco e da Palermo Classica, con il supporto organizzativo di CoopCulture. Un progetto che coinvolge le strutture ricettive e di ristorazione, e promuove le eccellenze a km0: è infatti previsto un vero “pacchetto” di servizi (pernottamento e pasti, visite e degustazioni di vini, olio e prodotti tipici) che permette di trascorrere due giorni alla scoperta dell’intero territorio. Il Parco Archeologico di Selinunte si pone come hub culturale e motore propulsivo che trascina l’economia dell’intera provincia.

Il cartellone di concerti proseguirà venerdì 23 Dicembre con la Sicily Orchestra a plettro tra musiche popolari e tradizionali, canzoni napoletane, colonne sonore e arie d’opera. Venerdì 30 Dicembre si chiude con le colonne sonore di Morricone e Piovani. Soliste, il soprano cileno Andrea Betancourt e la violinista greca Katerina Chatzinikolaou, accompagnate dalla Palermo Classica Chamber Orchestra.

Biglietti per i concerti: 12 euro comprensivo della navetta per il Baglio Florio per i concerti serali; 8 euro per l’ingresso al Parco Archeologico la domenica, acquistabile su www.coopculture.it ed alla biglietteria del Parco. Info al call center 0923.1990030