Santa Ninfa, convocata l'assemblea per il bilancio partecipato

di: Redazione - del 2022-12-15

Il Presidente del Consiglio Comunale, Carlo Ferreri, ha convocato, per le 10:30 di mercoledì 21 Dicembre, l'assemblea dei cittadini che dovrà pronunciarsi sui progetti presentati per il bilancio partecipato, lo strumento con il quale cittadini e associazioni vengono coinvolti nel processo decisionale di allocazione di una quota (il 2 per cento) delle risorse finanziarie che annualmente la Regione destina al Comune.

Tra tutti quelli presentati, sono stati quattro i progetti dichiarati ammissibili dall'apposito tavolo tecnico che ha fatto la scrematura preliminare: