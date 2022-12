Castelvetrano, bocciato in Consiglio il bilancio consolidato 2021. Scambio di accuse tra 5S e PD

di: Redazione - del 2022-12-15

(ph. Baldo Genova)

Non passa in Consiglio Comunale a Castelvetrano il bilancio consolidato relativo all’anno 2021. L’ennesima battuta d’arresto per l’Amministrazione grillina guidata da Enzo Alfano che determinerà, tra l'altro, il blocco delle assunzioni dei precari.

Una nota stampa inviata a commento dai 5 Stelle rimanda le responsabilità all’Opposizione accusata di aver tenuto: “Ancora una volta una posizione contro la Città. La mancata approvazione arreca un danno notevolissimo alle casse dell’Amministrazione in termini temporali, in quanto vi sono tanti trasferimenti, che aspettavano l’esito di questa approvazione, così come del bilancio 2022/2023/2024. Invece, si assiste ancora una volta, in maniera compatta ed artificiosa, all’ennesima bocciatura, nonostante le dichiarazioni precise del capogruppo M5S Antonino Manuzza. Senza alcun criterio, oggi è stato bocciato un atto importante e fondamentale per la Città”.

La nota grillina continua con il dissenso dei Consiglieri M5S : “Ora basta. Crediamo sia venuto il momento di dire basta. Basta a chi in maniera strumentale volta costantemente le spalle alla Città Basta a chi, attraverso il modo becero di far politica, non provoca altro che ritardi amministrativi Basta. Anche oggi, abbiamo assistito ad interventi teatrali, che rasentano la comica. E intanto, la Città attende e si allontana la stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni di personale, bloccate dalla mancata approvazione odierna.”

Fin qui l’atto di accusa dei 5 Stelle cui ha replicato sonoramente il Pd di Castelvetrano: “Ancora una volta questa isolata, politicamente e numericamente, ex maggioranza dopo l’ennesima bocciatura di atti importanti per città non può far altro che raccontare bugie alla nostra comunità. In maniera vergognosa mentono ormai a loro stessi per continuare a galleggiare nel nulla. Presentano un atto importante per la città senza che in aula sia presente l’assessore competente, il sindaco o membri di questa amministrazione a spiegare e sostenere l’atto”.

“Il capogruppo Manuzza - continua il PD - ancora una volta può solo richiamare al senso di responsabilità del consiglio per il bene della città, per farsi approvare l’atto. Ma dimentica che questa amministrazione, che il m5stelle sostiene, non e’ in grado nemmeno di intervenire per sistemare il parco giochi per bambini in Piazza Repubblica e lascia da oltre tre mesi l’altalena per disabili in balia dei vandali. Fatti denunciati in consiglio dal Pd. Questa la cifra dell’immobilismo di questa giunta”.

Ed infine: “Siamo noi a dire basta. Basta ad una maggioranza che non ha più i numeri. Basta ad una maggioranza e una giunta che non hanno più idee su come affrontare i problemi veri della città e che pensano solo a galleggiare e far nomine di nuovi assessori per future candidature. Basta!! siano consequenziali e se davvero vogliono il bene della città consiglino al sindaco di dimettersi. Potrebbe essere il più bel regalo di Natale per Castelvetrano”.