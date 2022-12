Il castelvetranese Gaspare Giaramita è il nuovo segretario provinciale della Fillea Cgil

di: Redazione - del 2022-12-18

Gaspare Giaramita, è il nuovo segretario provinciale della Fillea Cgil. Con 21 voti favorevoli e un astenuto l'assemblea generale ha eletto nel corso dell'XI Congresso provinciale "Più contrattazione, più rappresentanza, uguale più democrazia", il nuovo segretario che subentra a Enzo Palmeri, per otto anni alla guida del sindacato delle costruzioni di Trapani.

Gaspare Giaramita, 44 anni di Castelvetrano, svolge attività sindacale all'interno della Cgil dal 2000. "La Fillea Cgil - dice il neo eletto Gaspare Giaramita - proseguirà l'azione di lotta nel territorio contro il lavoro nero, grigio e sottopagato a difesa dei lavoratori. L'impegno che assumo - prosegue - è quello di essere ancora più presenti in tutti i settori che rappresenta la Fillea, dal marmo al legno all'edilizia. La categoria dovrà, inoltre, vigilare affinché i fondi del Pnrr siano non solo utilizzati, ma spesi nella legalità affinché non siano preda della mafia. Per questo sarà importante sottoscrivere protocolli di legalità. Un lavoro legale - conclude - è un lavoro sicuro e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la Fillea, è fondamentale come lo è la contrattazione di secondo livello per la conquista di nuovi e più ampi diritti per i lavoratori del comparto".

Presenti ai lavori la segretaria generale della Cgil di Trapani Liria Canzoneri, il segretario generale della Fillea Cgil Sicilia Giovanni Pistorio e il segretario nazionale della Fillea Cgil Antonio Di Franco. Confermato, invece, durante il congresso della Fisac Cgil il segretario provinciale. Con voto unanime Francesco Navarra è stato confermato alla guida del sindacato dei lavoratori delle assicurazioni e del credito. Ad affiancare il segretario saranno Anna Rosa Parisi, dipendente della Monte dei Paschi di Siena e Luigi Terrana, dell' Unicredit.

"Nel clima politico sociale che stiamo attraversando - dice il segretario della Fisac Francesco Navarra - è importante rafforzare l'impegno di tutti a salvaguardia dei diritti dei lavoratori e della nostra Costituzione". Domani in programma il congresso dello Spi Cgi.