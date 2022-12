Castelvetrano, domani “Natale a 4 zampe” all’interno chiostro dei Minimi. Sfilate, attività e non solo

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-16

“La sezione ENPA di Castelvetrano è lieta di invitarvi all’evento “Natale a 4 zampe”, che si svolgerà domani, all’interno del chiostro dei Minimi (accanto Chiesa San Francesco da Paola).

Festeggeremo insieme una giornata ricca di attività (come meglio dettagliate nella locandina) grazie al prezioso supporto delle associazioni: Gruppo Scout Castelvetrano1 , Eco Risveglio e A.S.D. Dea.

Ad allietare l’evento l’immancabile sfilata a sei zampe a tema natalizio, con gadget per tutti i partecipanti e con premi speciali come “Piccolo aiutante di Babbo Natale”, “Nonno Sprint” e “Sono di razza ma non sono razzista”.

Con l’iscrizione alla sfilata di soli 5€ avrete la possibilità di sostenerci nella nostra attività di volontariato, ma potete aiutarci - se volete - anche nelle raccolte cibo e coperte per gli animali che accudiamo e/o potete tesserarvi all’Associazione per l’anno 2023.

Tante sorprese e tanti giochi per i vostri bimbi!

Vi aspettiamo numerosi...grandi, piccini e quadrupedi!”