Campobello, gli auguri del Sindaco Castiglione per il Santo Natale

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-23

"«Carissimi concittadini, anche quest’anno non potevo mancare al tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi, rivolgendo a tutti voi il messaggio che proviene dal profondo del mio cuore.

Il Natale, infatti, ci induce sempre a una intima riflessione e, pur nella consapevolezza, che ognuno di noi può vivere momenti di gioia e serenità, ma anche di tristezza e sofferenza, le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno rappresentano un’importante occasione per tracciare bilanci e assumersi responsabilità.

Siamo portati a ripercorrere idealmente il ricordo dei giorni passati, a volte lieti, a volte densi di difficoltà, a riflettere sulle nostre azioni, sperando in un futuro migliore.

Per me personalmente non sarà sicuramente un bel Natale, per via del grave lutto che ha colpito la mia famiglia, ma il mio ruolo istituzionale mi porta comunque a essere positivo e fiducioso, guardando avanti con rinnovata speranza e con l’auspicio che possano essere compresi gli sforzi che, in particolare in questi ultimi mesi, sono stati compiuti dall’Amministrazione Comunale al fine di superare le gravi criticità che interessano il nostro ente.

È innegabile, infatti, che stiamo ancora affrontando un momento difficile e complesso, soprattutto dal punto di vista finanziario, ma lo stiamo facendo, come sempre, con grande senso di responsabilità, ponendo grande attenzione al bilancio comunale, cercando comunque di garantire i servizi fondamentali per la cittadinanza e pianificando una serie di interventi a medio e lungo termine per lo sviluppo del nostro Comune.

Stiamo affrontando questo periodo con la stessa determinazione che abbiamo sempre avuto nell’Amministrazione del nostro Comune, mettendo sempre al centro della nostra azione i rapporti umani, nella consapevolezza che è soprattutto nei momenti di difficoltà che è importante poter contare sulla partecipazione e sulla condivisione da parte della comunità.

Il Santo Natale possa essere, dunque, occasione affinché la comunità campobellese possa riscoprirsi sempre più vicina e coesa.

Ed è con questo auspicio che, a nome dell’Amministrazione Comunale e del Presidente del Consiglio, rivolgo a tutti voi, cari campobellesi, i migliori auguri per le prossime festività.

Auguri speciali anche alle Associazioni socio-culturali, espressione di un tessuto sociale vitale e accogliente sempre pronto a operare in sinergia con l’Amministrazione Comunale, portando avanti tante iniziative volte a dare sollievo alle persone più fragili, che purtroppo sono sempre di più.

Al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente e, in particolare, a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco” ed alle loro famiglie.

Auguri di cuore, dunque, a tutti i nostri bambini ed ai nostri ragazzi, che rappresentano la parte più bella ed il futuro della nostra società.

Auguri agli anziani, custodi delle nostre radici e depositari di insegnamento di vita, e a tutti i giovani e alle famiglie che sono andati via dal nostro paese, ma che lo rappresentano in ogni parte del mondo.

Auguri a tutte le persone di Campobello che, purtroppo, stanno soffrendo a causa di un lutto, di una malattia, di una separazione o della mancanza di lavoro.

Alla Prefettura e a tutte le forze dell’Ordine e di Polizia quotidianamente impegnate nella difesa della pubblica sicurezza, che rappresentano una rassicurante testimonianza della presenza dello Stato a Campobello.

Auguri, infine al Governo Provinciale, Regionale e Nazionale, alla Polizia Municipale e a tutti i dipendenti comunali che ogni giorno garantiscono lo svolgimento delle attività amministrative, dimostrando grande professionalità e attaccamento per la collettività.

Che possa essere davvero un Natale di speranza per tutti noi.

Auguri di cuore»."