“Teatro Selinus ancora inagibile”. La delusione degli studenti liceali espressa in un documento di Castelvetrano Giovani

di: Redazione - del 2022-12-28

Giunge alla Redazione un documento da parte della consulta giovanile di Obiettivo Città e gruppo di Castelvetrano Giovani, con il quale si esprime rammarico per la mancata agibilità del teatro Selinus. Di conseguenza i ragazzi del liceo classico, che avrebbero dovuto rappresentare la tradizionale rivista, non hanno avuto la disponibilità del teatro per portare in scena il loro spettacolo.

Ecco di seguito il documento:

““Castelvetrano Giovani” desidera manifestare il proprio sostegno ai ragazzi del liceo classico che, così come da tradizione, hanno cercato di fare la rappresentazione teatrale dei maturandi al teatro Selinus di Castelvetrano per il 9 Gennaio 2023. Il teatro ancora una volta non è utilizzabile e negato ai giovani.

Rimaniamo rammaricati perché la loro fantastica rivista verrà malauguratamente messa in scena in un altro Comune. Perdiamo ancora una volta l’occasione di sostenere i giovani e le tradizioni, di poter far rivivere il teatro ed il sistema delle piazze, ormai abbandonato a se stesso. Ci dispiace ancor di più per il fatto che l’Assessore Graziella Zizzo aveva assunto impegni ben precisi in merito alla data, salvo poi scaricare le responsabilità su altri per l’indisponibilità dello stesso teatro.

Questa situazione ci ricorda molto ciò che era avvenuto l’anno scorso con il comitato dello scientifico, al quale lo stesso giorno in cui si doveva provare al Selinus, è stato comunicato che il teatro era inagibile, e che all’interno dello stesso erano presenti lavori in corso. Ci dispiace notare che il detto “sbagliando s’impara” non è valido per l’Amministrazione del nostro Comune.

Avendo tra i nostri principali interessi quello di promuovere attività giovanili, manifestiamo la nostra solidarietà e massima disponibilità al comitato del liceo classico. Ancora un grande in bocca al lupo, sicuri che sarà un successo. Ovviamente gli auguri di buona riuscita della rivista sono rivolti ai comitati di tutte le scuole, le quali alla stesso modo siamo pronte a sostenere.”