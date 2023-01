Fontanella al Parco delle Rimembranze in stato di degrado. L’appello di un lettore

di: Redazione - del 2023-01-10

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte del nostro lettore Vincenzo, il quale lamenta lo stato in cui versa la fontanella al Parco delle Rimembranze, vicino al distributore Eni.

Ecco di seguito la segnalazione:

"Gentile Redazione, volevo segnalare lo stato di degrado in cui si trova la fontanella in cima al Parco delle Rimembranze, precisamente vicino al distributore Eni. Da tempo giace in questo stato. L’auspicio è quello di un celere ripristino."