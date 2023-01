di: Redazione - del 2023-01-10

Il segnale c’è ma in molti lo ignorano. A segnalarcelo sono alcune mamme degli alunni. Succede nella via Catullo a Castelvetrano, nei pressi della Pardo, dove è stato istallato un divieto di accesso in alcune fasce orarie. Non tutti sembrano averlo visto.

Da qui la segnalazione alla nostra Redazione al fine di prevenire incidenti e congestionamento del traffico.