Elezioni Regionali, Bica fa ricorso contro Nicola Catania: “Era ineleggibile”

(fonte: illocalenews.it) - del 2023-04-12

L’ex sindaco di Custonaci, Giuseppe Bica ha presentato ricorso al Tribunale civile di Palermo per invalidare l’elezione di Nicola Catania, sindaco di Partanna eletto deputato nel collegio della Provincia di Trapani alle elezioni regionali del 25 settembre scorso.

Secondo Bica, l’onorevole Catania, oggi vice presidente del gruppo parlamentare di FdI, “sarebbe stato ineleggibile per il fatto di essere, al momento della elezione e anche dopo, amministratore e presidente della “Società per la Regolamentazione del Servizio Rifiuti – Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni”(i cui soci sono 11 Comuni della Provincia di Trapani e la stessa Provincia), coprendo un bacino d’utenza di 200 mila abitanti e in tal modo ledendo la par condicio tra i partecipanti alla competizione elettorale.

“Per tale ragione – sostiene l’avvocato di Bica, Alessandro Finazzo- Nicola Catania avrebbe dovuto dimettersi prima della competizione elettorale, mentre si è dimesso soltanto dopo essere stato eletto deputato regionale”. La prima udienza di discussione del ricorso elettorale è stata fissata per venerdì 21 aprile.

Nicola Catania, nelle scorse consultazioni elettorali raccolse 6 mila 276 preferenze contro i tremila 324 di Giuseppe Bica, secondo nella lista di Fratelli d’Italia. Se il Tribunale dovesse accogliere il ricorso, Bica, in quanto primo dei non eletti nello stesso collegio elettorale, prenderebbe il posto del suo collega di partito Nicola Catania.