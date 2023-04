Castelvetrano piange Nicola Lupo. Vigile urbano esemplare e grande lavoratore

del 2023-04-15

Ci ha lasciati dopo una lunga malattia Nicola Lupo, castelvetranese, ex vigile urbano in servizio a Castelvetrano che da poco aveva compiuto 53 anni. Ne danno la triste notizia i colleghi e il comandante dei vigili urbani che lo ricordano come un gran lavoratore sempre disponibile verso i colleghi e ligio alla sua carica. I funerali si svolgeranno oggi alle 16,30 presso la Chiesa Madre di Campobello dove abitava con la famiglia.