Replica all’ex Ass. Luca D’Agostino: “Dovevate aprire il Comune come una scatoletta di tonno e invece..”

di: Redazione - del 2023-04-18

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Ieri abbiamo intervistato Luca D’Agostino, ex Assessore 5 Stelle, il quale ha fatto un bilancio sulla situazione del Comune di Castelvetrano. Le sua dichiarazioni hanno fatto discutere non poco. A riguardo, giunge in Redazione la replica del lettore Vito Sieli, il quale ha espresso le sue considerazioni sull’attuale situazione di Castelvetrano e del Movimento 5 Stelle:

“Ormai in aperta campagna elettorale per le amministrative del 2024 parla di città che arranca. Viene da ridere anzi, da piangere.

Tomasi di Lampedusa è sempre attuale. La sua famosa frase “Cambiare tutto per non cambiare nulla” rimane sempre verde. Il governo grillino di Castelvetrano degli ultimi 4 anni dà ragione allo scrittore.

L’ex Assessore ci fa sapere che la città arranca. Se ne accorge solo ora? Si è forse dimenticato dello slogan del 2019 ‘Apriremo il Comune come una scatoletta di tonno?’. Non avete aperto neanche le porte.

Avete fatto scivolare Castelvetrano nel baratro economico, pur avendo dalla vostra per tre anni Ministri e sottosegretari a 5 Stelle. Politicamente avete dato un’immagine pessima.

Avevate il 70% dei consensi e vi siete umiliati a chiedere alle opposizioni aiuto per tenere le poltrone. Avete cambiato più Assessori voi che le Giunte della prima e seconda repubblica messe insieme. Amministrativamente sarebbe meglio stendere un velo pietoso.

Ricordo solo i soldi persi per progetti dimenticati e l’incapacità di trovarli a Roma e Palermo. Smettetela di ergevi a depositari di ogni verità. La storia vi giudicherà per quello che avete fatto. Siete solo stati capaci a criticare, giudicare e condannare gli altri.

Avevate veramente una ghiotta occasione per cambiare questa città e non ci siete riusciti. E sapete perché? Perché il potere e la poltrona hanno cambiato pure voi, facendovi diventare come quelli che avete sempre criticato.”