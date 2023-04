(VIDEO) Intitolazione scuola al piccolo Di Matteo, a breve l’ok dalla Prefettura. Alfano: “Segnale per la ‘bonifica’ del territorio”

di: Redazione - del 2023-04-28

Dopo l’ok del Consiglio d’Istituto (ne avevamo parlato qui ) all’intitolazione della scuola “Ruggero Settimo” al piccolo Giuseppe Di Matteo, è arrivato anche l’ok della Prefettura. A confermarlo ai nostri microfoni il Sindaco Enzo Alfano:

“Siamo ormai a buon punto. La Prefettura dovrebbe emettere il Decreto da un momento all’altro e se lo farà nei tempi necessari - ha dichiarato il primo cittadino - pensiamo di poter inaugurare questa nuova denominazione entro il 22 Maggio, che potrebbe essere la data utile per poterlo fare. In questo - ha continuato Alfano - dovrò raccordarmi con le altre istituzioni che hanno collaborato e che hanno inciso in questa nuova denominazione, che altro non è che un percorso di consapevolezza civica di quella che è stata la mafia e di quella che è ancora. Per questo motivo dobbiamo - ha concluso il Sindaco - , attraverso questa consapevolezza, cercare di bonificare un territorio che ne ha davvero bisogno”.

Per sapere di più, guarda la videointervista.