Santa Ninfa, elezioni comunali. La squadra di Giacomo Accardi

di: Comunicato Stampa - del 2023-05-02

Una squadra formidabile, con dentro, in prima linea, amministratori ed ex amministratori abituati, da sempre, alle battaglie politiche. È la squadra che ha formato il candidato-sindaco Giacomo Accardi e che ha preso forma nella lista civica «Insieme per Santa Ninfa». Una lista che raccoglie il testimone dello scomparso Giuseppe Lombardino.

Tra i veterani ci sono l'assessore uscente ai Servizi sociali Rosario Pellicane, il consigliere uscente Nicola Biondo, l'ex assessore alla Cultura e alle Politiche sociali Silvana Glorioso, l'ex presidente del Consiglio comunale Vincenzo Di Stefano.

Poi volti nuovi della politica, ma conosciutissimi per il lavoro che svolgono, come Francesco Tantalo. Altri alla prima esperienza elettorale come Loredana Gullo. In aggiunta, un gruppo di giovani motivatissimi: Giada Amato, Alberto Balsamo, Giorgia Bellafiore, Rosario Bianco, Marianella Mistretta, Martina Stallone.

Lo slogan della lista, d'altronde, è quello del «rinnovamento nella continuità». Da intendesi nel senso di continuità amministrativa. Il riferimento è infatti sempre al lavoro svolto dalle ultime amministrazioni guidate da Lombardino, alla cui memoria è dedicato il programma politico.

«Si tratta - sottolinea Accardi - di un gruppo di altissima qualità, con il quale completare i progetti già avviati e realizzarne tanti nuovi».