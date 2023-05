Amministrative 2024 a CVetrano. Brillo vicino alla candidatura. Alfano a lavoro per il mandato bis ma con incognita 5 Stelle

di: Redazione - del 2023-05-07

Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano si ricandiderà alle prossime elezioni. Nonostante manchi ancora circa un anno al rinnovo della carica del Sindaco e del Consiglio Comunale, le prime manovre elettorali hanno preso il via. A Marzo, infatti, si è tenuta l’assemblea costituente del movimento politico “Castelvetrano rinasce”, guidato dall’avvocato Giovanni Lentini, costituito da personalità della società civile e da alcuni esponenti del comitato a difesa dell’ospedale “Orgoglio castelvetranese”.

Tra gli incontri anche quello con il “Partito Democratico”, attualmente sprovvisto di segretario in seguito alle dimissioni di Pasquale Calamia per impegni professionali. Precisa lo stesso avvocato Lentini che “per essere vincenti ci vuole una convergenza di tutta la città e della politica”.

Tutto da scrivere il futuro del Movimento 5 Stelle, che attualmente governa la città, ma senza avere più la maggioranza in Consiglio Comunale. Sembrerebbe che il Sindaco uscente del M5S, Enzo Alfano, si voglia ricandidare e che si stia guardando intorno.

Lui ha confermato di volerlo fare tra le fila del M5S, magari appoggiato da qualche lista civica, che potrebbe anche partire dalla vicinanza con i pescatori di Marinella, pronti eventualmente a candidare qualche loro rappresentante.

A breve l’ufficializzazione della candidatura di Davide Brillo, candidato Sindaco alla scorsa tornata elettorale e che, forte dell’attuale forza del partito della Meloni e dell’appoggio dello stesso onorevole Nicola Catania, sarebbe pronto a riprovarci.

Allo stesso tempo, saranno tanti altri gli attori che prenderanno parte alla prossima competizione elettorale, compreso il ritorno di qualche ex Consigliere, come ha confermato Giovanni Impallari. Fra questi, vanno sicuramente menzionati i candidati alle scorse elezioni Regionali.

Tra le personalità particolarmente attive politicamente sul territorio, Rosalia Ventimiglia, Commissario Comunale della nuova “Democrazia Cristiana” che, dopo il buon risultato politico alle scorse elezioni Regionali, potrebbe valutare l’idea di candidarsi come Sindaco o accettare un incarico di Assessore in una più ampia coalizione, sempre che l’attenzione non venga rivolta alle elezioni provinciali di cui tanto si parla.

Anche l’imprenditore Nicola Li Causi potrebbe nutrire la voglia di scendere in campo, seguendo le orme del padre. È un esponente di “Forza Italia”, vicino all’Assessore Regionale alle attività produttive Edy Tamajo. Alle scorse Regionali ha ottenuto 770 preferenze.

L’ex Assessore Luca D’Agostino (M5S) ha ottenuto un buon risultato alle Regionali con 703 preferenze, malgrado i voti al Movimento 5 Stelle siano stati di più in città. Non stupirebbe una sua candidatura a Sindaco da parte del delfino di Alfano, che potrebbe coltivare l’ambizione di sostituirlo.

Sul fronte Obiettivo Città Calogero Martire potrebbe ricandidarsi come Sindaco o ambire ad un assessorato, cedendo la leadership alla sindacalista Enza Viola o al dottore Salvatore Stuppia, il quale gode di una notevole esperienza amministrativa.

Obiettivo Città potrà contare anche sull’energia e l’entusiasmo di “Castelvetrano Giovani”, che ha tra le proprie fila Antonio Giancana, il più giovane Consigliere Comunale a Castelvetrano ed ex Consigliere grillino, dopo essersi dichiarato indipendente dal Movimento 5 Stelle.