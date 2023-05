Il lettore scrive: "Piazza di Triscina, vicino ingresso Parco Archeologico, senza nessun segno di vita. A quando i lavori?"

di: Redazione - del 2023-05-10

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore, Enzo Cudia, il quale lamenta lo stato in cui versa la piazza che anticipa l'ingresso del Parco Archeologico di Triscina, nella quale, ormai da tempo, non si vede progredire nessun tipo di lavoro, lasciando la piazza inutilmente sporca e disordinata.

Ecco di seguito le sue parole:

"Gentile Redazione buongiorno. Volevo segnalare che nella Piazza antistante l'ingresso del Parco Archeologico di Triscina, non è presente un cartello che indica quali lavori si stanno eseguendo e non viene specificato quando inizino e finiscano questi ultimi. La ditta responsabile non c'è, come non si vede la gente che lavora in questo posto.

Al momento abbiamo più polvere per un'arteria stradale che dovrebbe essere la più curata di Triscina. Quale previsione per l'imminente stagione estiva?"