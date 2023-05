Nuove adesioni a Fratelli d’Italia Castelvetrano. Rinnovato il Consiglio Direttivo

del 2023-05-07

Fratelli d’Italia si consolida e cresce non solo nel numero di iscritti, ma promuovendo una classe dirigente capace di incidere sul territorio con il coinvolgimento di tutti coloro che, in modo sano e con sincero spirito di abnegazione, hanno a cuore le sorti di Castelvetrano.

Questo partito crede fortemente che l’individualismo politico debba lasciare spazio a coloro che con dedizione e capacità intendono puntare al risanamento della città, mortificata da una azione di governo guidata dal Sindaco Alfano, limitata alla gestione dell’ordinario, priva di programmazione, impreparata e altrettanto priva di una adeguata visione del futuro.

In tal senso, nel corso delle diverse riunioni tenutesi alla presenza degli iscritti e simpatizzanti si è avviato un intenso confronto interno nel quale è stata confermata all’avv. Davide Brillo, classe ’86, la fiducia quale Presidente del Circolo FDI di Castelvetrano e si è formato il Consiglio Direttivo del partito così composto:

Abrignani Angelina, Consigliere Comunale in carica, classe ‘73; - Basile Vincenzo, avvocato penalista, classe ‘60; - Buscaglia Nicolò Francesco, imprenditore, classe ’67;

Bongiorno Francesco, agronomo, classe ’79;

Chiovo Rino, bancario in quiescenza, classe ‘52;

D’Aguanno Nicola, imprenditore agricolo, classe ’81;

Errante Giampiero, studente universitario e o.s.a., classe ’97;

Errante Parrino Giovanna, docente presso la scuola secondaria di secondo grado, classe ’62;

Giaramita Sara, dottoressa in economia aziendale e management, classe ’93;

Guerra Paolo, microbiologo in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, classe ’63;

Nastasi Pietro, dottore commercialista, classe ’75;

Sammartano Francesco, avvocato e docente di discipline giuridico-economiche, classe ’61;

Sciuto Antonino, dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, classe ‘71;

L’avv. Davide Brillo, nel ringraziare per la fiducia accordata, forte del senso di responsabilità per le delicate mansioni che continuerà a ricoprire, si dichiara “ampiamente soddisfatto per avere strutturato il partito con il nuovo Consiglio Direttivo, coinvolgendo tutte le variegate sensibilità che da tempo e alla luce del sole si sono avvicinate all’azione politica di Fratelli d’Italia.

Soltanto con un lavoro condiviso, frutto di scelte collegiali, si potrà adeguatamente incidere nell’azione politica che dovrà portare il partito non solo ad ascoltare il territorio e i suoi bisogni, ma anche a delineare un programma di governo della città che dovrà puntare su un nuovo rilancio del territorio, riaffermando Castelvetrano-Selinunte-Triscina quale Capitale della Valle del Belice. Fratelli d’Italia c’è, pronto a mettersi in gioco”.