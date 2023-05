Castelvetrano, convocato il Consiglio Comunale. Ecco l’ordine del giorno

di: Redazione - del 2023-05-11

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 17 Maggio 2023 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Comunicazioni”;

2. “Interrogazioni: prot. n. 13820 del 07/03/2023 – Carnevale e mancato collaudo del palco. Prot. n. 19271 del 03/04/2023 – Parcheggi Rosa”. Prot. n. 23580 del 27/04/2023 – utilizzo Teatro Selinus spettacolo “La storia di Castelvetrano”;

3. “Prot. n. 23130 del 24/04/2023 - Atto di indirizzo su Autonomia Differenziata”;

4. “Richiesta O.d.G Consiglio Comunale - Mozione di indirizzo prot. n. 24924 del 04/05/2023 – Tariffe Canone Unico Patrimoniale”;

5. “Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del d.lgs 267/2000 e smi, della FUA della Sicilia Occidentale e la costituzione della relativa Autorità Urbana tra i comuni per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2023”;

6. “Tassa sui rifiuti ( T.A.R.I.) Approvazione tariffe per l’anno 2023”;

7. “Comunicazioni del Sindaco sulla nuova compagine della Giunta”.