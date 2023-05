Squid Game e oltre: Netflix investe 2,5 miliardi di dollari nell’industria dell’intrattenimento sudcoreano

di: Francesco Accardi - del 2023-05-12

Netflix sta investendo 2,5 miliardi di dollari nell’industria dell’intrattenimento sudcoreana, mentre le compagnie di media globali intensificano gli investimenti nel Paese sulla scia di grandi successi come Squid Game e il reality show di fitness Physical: 100. L’investimento quadriennale per la produzione di drammi, film e spettacoli non scriptati coreani è stato annunciato dopo che le autorità sudcoreane hanno incontrato il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos a Washington, come parte di una visita di Stato di sei giorni negli Stati Uniti. Sarandos ha dichiarato che l’investimento, che raddoppia l’ammontare speso finora dalla società in Corea del Sud, sottolinea la sua fiducia nel potere culturale del Paese, dopo che la serie Squid Game, uscita nel settembre 2021, è diventata uno dei programmi più seguiti del servizio di streaming americano. "Le loro storie sono ora al centro dell’attuale zeitgeist culturale globale", ha detto Sarandos, citando appunto Squid Game, The Glory e Physical: 100.

Netflix rafforza gli investimenti in Asia-Pacifico

Secondo il gruppo di ricerca con sede a Singapore Media Partners Asia, Netflix aumenterà del 15% i propri investimenti in contenuti dell’Asia-Pacifico, portandoli a 1,9 miliardi di dollari quest’anno. La società spende ogni anno complessivamente 17 miliardi di dollari in contenuti a livello globale, mentre la Corea del Sud rappresenta la destinazione principale di spesa in Asia, con la piattaforma di streaming che prevede di produrre almeno 34 programmi originali nel 2023. L’aumento degli investimenti di Netflix in Corea del Sud potrebbe rappresentare un’opportunità interessante anche per i trader che tramite i siti di trading online come ActivTrades , broker numero 1 in Italia con indici di spread imbattibili e protezione dei fondi rafforzata, possono investire nei titoli di società sudcoreane di intrattenimento e media che collaborano con la piattaforma di streaming, come Studio Dragon, oltre che sulla stessa holding statunitense.

Corea del Sud nuova potenza dello streaming

La Corea del Sud si è infatti già affermata come una potenza culturale globale, con gli utenti di Netflix che trascorrono più tempo a guardare programmi provenienti dalla Corea del Sud rispetto a qualsiasi altro Paese al di fuori degli Stati Uniti. Seguendo le orme di Netflix, anche altri servizi di streaming globali come Disney Plus e Apple TV Plus stanno aumentando gli investimenti in Corea del Sud: secondo i dati più recenti, le esportazioni di contenuti del Paese, tra cui musica, film e videogiochi, hanno raggiunto un record di 12,4 miliardi di dollari nel 2021. Prodotti che hanno conquistato i fan globali, con oltre il 60% degli utenti di Netflix che, secondo i dati dell’azienda, nel 2022 hanno guardato un programma proveniente dallo Stato asiatico.

Netflix domina i rating in Asia con le serie TV coreane

Lo scorso anno, Netflix ha lanciato 29 serie TV coreane esclusive, di cui sei sono entrate nella top 10 dei titoli più visti nella regione Asia-Pacifico, secondo la società controllata di Media Partners Asia, AMPD Research. Tra queste, The Glory, una serie di 16 episodi prodotta da Studio Dragon, è stata uno dei 10 programmi più popolari di Netflix in oltre 90 Paesi nel mese di marzo. Le azioni delle società di intrattenimento sudcoreane sono salite in seguito all’annuncio, con Showbox e Studio Dragon in rialzo rispettivamente dell’11,5% e dell'1,5%, mentre l’indice Kospi Composite di riferimento è sceso dell’1,4%.

