Formasys Castelvetrano, corso Operatore Informatico di risorse web, valido per l’inserimento in graduatoria ATA

di: Publiredazionale - del 2023-08-29

Operatore Informatico di risorse web. Il corso professionale valido per l’inserimento in graduatoria ATA per l’incarico di assistente amministrativo.

Presso Formasys srl partirà a breve il corso di Operatore informatico di risorse web, per dare a chi è interessato la possibilità di completare il corso prima dell’apertura dell’aggiornamento delle graduatorie ATA, cha saranno con tutta probabilità la prossima primavera.

L’attestato di Operatore informatico di risorse web è valutato 1,5 Punti per le graduatorie del personale di segretaria amministrativa nelle scuole pubbliche. Quando si vuole lavorare nella

scuola come Personale ATA è molto importante possedere una buona formazione e dei titoli di

studio aggiornati.

Per ottenere un contratto di lavoro esistono delle graduatorie di III Fascia all’interno delle quali sono inseriti tutti gli aspiranti ATA con il relativo punteggio che più è alto e maggiori sono le possibilità di essere chiamati per lavorare. Il prossimo aggiornamento in graduatoria sarà nel 2024, e acquisire questa nuova competenza darà la possibilità di avere un punteggio più alto.

Alcune delle materie trattate durante le ore di formazione sono: servizi cloud, componenti hardware e software dei sistemi web, software di gestione e archiviazione dati, applicazioni web, tutela e sicurezza dei dati in rete, social network e servizi di automazione e produzione.

Il centro di studi Formasys srl è da sempre attento ai cambiamenti e alle richieste del mercato del lavoro, per questo i nostri corsi di formazione professionale sono a passo con i tempi e ci avvaliamo di un corpo docente all’altezza del compito che ci siamo prefissati. Anche il Corso di Operatore Informatico fa parte del ventaglio dell’offerta formativa di Formasys ed è uno dei pochi corsi presenti sul territorio.