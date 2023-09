Il Lettore scrive, "Massa enorme di detriti nell'alveo del fiume Delia"

di: Redazione - del 2023-09-04

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Gaetano Bono che evidenzia, attraverso un'immagine, una massa enorme di detriti che si trovano sull'alveo del fiume Delia.

"Ho scattato qualche foto, fatte durante una escursione in Mtb, domenica 3 settembre, dell’alveo del fiume Delia che come sapete viene dalla diga Trinità.

Le immagini sono state scattate nella zona di Campobello di mazara e si nota una massa enorme di detriti carbonizzati che sono stati eradicati con pale meccaniche dai margini del fiume forse per una pulizia degli argini. Non dovevano essere ammassati dentro il fiume in quanto alla prima piena saranno trasportati verso la foce di Mazara oppure impediranno all’acqua di scorrere causando inondazioni delle campagne limitrofe".