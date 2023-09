Il lettore scrive, "Alberi pericolosi, bisogna intervenire subito"

di: Redazione - del 2023-09-03

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Giacomo Triolo, ex dipendente comunale in pensione, che segnala lo stato di pericolosità di alcuni alberi in città. In particolare un albero di pino che si trova dentro la villa Regina Margherita alto più di 15 metri. La zolla attorno alla base dell'albero è sollevata ed è un segnale visibile di pericolosita' piu' volte segnalato all'amministrazione comunale ma senza risultati. Un altro pino nelle stesse condizioni di pericolosita' sopra la cabina del chiosco di via Vittorio Veneto.

"Gli alberi che devono convivere con la citta' devono dare decoro, arredo, svolgere funzioni utili per il ricambio dell'anidrite carbonica, ossigenare la citta', dare ombra ma per dare questo devono essere curati e anche la potatura deve essere attenzionata annualmente.

Questi pini di cui parlo non vengono potati da decine di anni e hanno assunto le forme e le dimensioni piu' svariate uscendo fuori dal controllo umano e diventando molto pericolosi per i cittadini che vi circolano sotto. E' vero per mettere in sicurezza questi pini l'amministrazione non ha i mezzi. Ma se muore una famiglia sotto l'albero e' meglio?

Questi alberi ormai fuori controllo vanno tagliati alla base senza se e senza ma. Anche perche' questi pini, i primi i segnali gia' lì hanno dati, infatti Il terreno attorno alla base gia' e' sollevato, e questo significa tanto. Vi rendete conto con gli eventi me teorici ormai fuori previsione cosa potrebbe succedere da un momento all'altro. Poi le risposte sono: ma non abbiamo il cestello per tagliare, non abbiamo personale efficiente, non pensavo che questi alberi erano pericolosi.

Questo albero di pino della regina Margherita e l'albero di pino di fronte Zeus Hotel sopra il panellaro della villa Parco delle Rimembranze vanno tagliati prima possibile anche domani".

Giacomo Triolo (ex dipendente comunale in pensione).