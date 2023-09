Il lettore scrive, "perdita d'acqua in via Persefone a Marinella ormai da oltre 3 mesi"

di: Redazione - del 2023-09-05

Riceviamo e pubblichiamo diverse segnalazioni di villeggianti e residenti di Marinella di Selinunte, in particolare chi vive nella zona Stazione, che lamentano, ormai da mesi, dalla fine di giugno, una perdita di acqua da una "valvola" posizionata sul manto stradale, in prossimità dell'incrocio fra la via Castore e Polluce e la via Persefone.

Dalle segnalazioni pervenute, alcuni residenti da mesi hanno sollecitato l'intervento di sistemazione agli operatori comunali ma ancora oggi, come si evince dalle foto, tutto è rimasto come prima.

Acqua che abbonda sul manto stradale che diventa un pericolo per la viabilità specialmente nei mesi estivi essendo un'arteria trafficata da centauri e automobilisti.