Biagio Virzì lascia il Mov. 5 Stelle: “Autocrazia e non ascolto. Mi dichiaro indipendente”

Biagio Virzì lascia il Movimento 5 Stelle. Soprattutto all'inizio della sindacatura Alfano lo stesso Biagio Virzì è stato per lungo tempo braccio destro del Sindaco Enzo Alfano e rilevante il suo peso in qualità di vice Sindaco. Poi il graduale allontanamento. Le dimissioni da Vice Sindaco e la prosecuzione del ruolo di consigliere comunale 5 Stelle seppur in una posizione largamente defilata.

Con una nota lo stesso chiarisce i motivi dell'abbandono: "Si conclude oggi la mia esperienza politica nel MOV 5 STELLE, dopo tanti ma invani tentativi esperiti all’interno del MOV affinche’ si potesse riavviare una nuova fase di recupero della sua antica perduta identita’ politica , anche attraverso un vero e sincero “ aperturismo politico “ .

Purtroppo ho lottato invano contro una stupida ed antidemocratica autocrazia; in punta di piedi lascio il MOV , credendo ed avendo creduto nei suoi VALORI e PRINCIPI ma assolutamente NO ai suoi leaders e soprattutto a quelli locali.

si doveva passare da un leaderismo populista ad un leaderismo democratico , dedicato all’ascolto, alla tutela delle minoranze ,alla piu’ alta ed elevata considerazione dell’Organo Consiliare, in vece nulla di quanto contenuto nella CARTA DEI PRINCIPI E DEI VALORI DEL MOV , solamente autocrazia, anzi instaurando il NON ASCOLTO quale metodologia. Doveva essere una bella storia di successo".

Dopo Roma e Torino , il MOV doveva essere orgoglioso di governare la Citta di Castelvetrano ma non si e’ avuto il coraggio politico di avviare un vero processo per evidenti responsabilita’ oggettive immani , considerato che il MOV teneva ad inizio di Consiliatura una quota pari al 62,5% , quasi i 2/3 della Compagine Assembleare Comunale , mentre adesso terra’ appena 1/3 della sopradetta Compagine ( 33% ).

Questo e’ DECADENTISMO POLITICO che doveva trovare discussione e confronto all’interno delle Strutture Territoriali del MOV ,per poi addivenire alla ricerca di soluzioni finalizzate alla ripresa identitaria del MOV , a volte anche drastiche, atipiche e dolorose.

E’ ovvio che la fiducia , all’interno di un Gruppo Politico, e’ l’aspetto piu’ importante nell’ambito relazionale interno ed esterno ; una relazione politica basata sulla fiducia favorisce la ripresa, la ricerca di soluzioni , il confronto ed i risultati si ottengono anche in maniera piu’ chiara, trasparente e veloce ; il Valore della FIDUCIA e’ venuto meno e quella che era una forza, utilizzata per creare relazioni politiche forti e costruttive, e’ andata in crisi profonda, causando tensione , rovinando bei momenti e creando in continuazione ansie all’interno dei rapporti politici interni.

La Fiducia e’ un Valore Etico che domina profondamente le Relazioni Politiche perche’ fa riferimento ad una nostra valutazione razionale. cosa ben diversa e’ chi utilizza questo Valore ed ottiene la Fiducia ad occhi chiusi , questa non e’ Fiducia bensi’ Fede.

Ho vissuto esperienze di fiducia che mi hanno consentito di accrescere la fiducia in me stesso e rifonderla in altri generando momenti Personali e Politici Positivi , ma adesso anche accettare la rabbia ed il dolore che possano far nascere esperienze di sfiducia puo’ essere vantaggioso e positivo.

La SFIDUCIA potrebbe generare opportunita’ ed essere foriera di Ripresa Politica e Reazioni Emotive Positive,acquisendo consapevolezza su cosa sta realmente accadendo e cosa potrebbe realizzarsi.

In data odierna ho inviato al Signor Presidente del Consiglio Comunale , al Segretario Generale Comunale , al Consiglio Comunale la Comunicazione della mia USCITA dal Gruppo Consiliare del MOVIMENTO 5 STELLE, e considerato che al momento non intendo aderire ad alcun altro Gruppo esistente in Consiglio Comunale , di collocarmi nella POSIZIONE DI INDIPENDENTE all’interno della Compagine Assembleare Comunale ; l’uscita dal MOV contagia ovviamente la mia adesione alla coalizione di originaria appartenenza .

Continuando a conservare precise responsabilita’ politiche e di rappresentanza verso i miei elettori, contribuiro’ ad assicurare, piu’ di prima, l’elaborazione di proposte ed il confronto dialettico tra le diverse e perduranti posizioni poltiche e programmatiche. Con tanta rabbia che rimarra’ dentro di me , F.TO BIAGIO VIRZI’