Sequestro animali al Parco Fattoria, la replica del proprietario Filippo Carimi

di: Redazione - del 2023-09-07

Ieri ha attirato l'attenzione dei lettori la notizia del sequestro di alcune specie di animali presenti nello zoo-fattoria di Castelvetrano con la conseguente denuncia del proprietario della struttura. Il luogo oggetto di controllo da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Forestale è il Parco fattoria Carimi che si trova in contrada Marcita nell’area attigua alla Diga Delia a Castelvetrano. La Fattoria costituisce una attrazione per grandi e piccini per le sue 50 specie di animali e durante il periodo di Natale si trasforma nel Villaggio di Betlemme, con il suo presepe vivente.

Il proprietario della fattoria, Filippo Carimi, non ci sta e ha già incaricato un legale per seguire la vicenda: "Ad oggi non ho ricevuto nessuna convalida di sequestro. Molti di questi animali ne sono proprietario sin dal 2010 e sono stati sempre monitorati. Onestamente non sapevo che si trattasse di animali pericolosi e non ho mai avuto, stando a contatto con loro e con i visitatori, avvisaglie di questo genere. Mi attiverò per ottenere le opportune autorizzazioni. Preciso che i miei 500 animali godono ottima salute come è stato anche riscontrato all’atto dell’accertamento".