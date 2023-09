Santa Ninfa, convocato Il Consiglio Comunale il 7 settembre, otto punti all'ordine del giorno

di: Mariano Pace - del 2023-09-05

E’ convocato per giovedì 7 settembre 2023 (ore 20,00) il consiglio comunale di Santa Ninfa. Sono otto i punti posti all’ordine del giorno dal presidente Nicolò Biondo.

Tra questi di rilevante interesse: la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2023-2026, la mozione per integrazione oraria ai dipendenti comunali a tempo parziale, presentata dal gruppo “Insieme per Santa Ninfa”, approvazione schema di convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Calatafimi Segesta e il comune di Santa Ninfa.

Poi ancora: la determinazione della misura dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri. L’approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e le rituali comunicazioni.