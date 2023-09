Castelvetrano, Alfano nomina la nuova giunta

di: Redazione - del 2023-09-06

Dopo il rovente Consiglio Comunale di qualche giorno, con le forze di opposizione che chiedono a gran voce le dimissioni di Enzo Alfano da Primo Cittadino, il Sindaco di Castelvetrano ha nominato la nuova giunta. Dall'azzeramento, con possibile apertura alle forze di opposizione, sono passati diverse settimane e dopo questa fase di stallo, Alfano stamane, come si legge nella determina di oggi mercoledì 6 settembre. Per le nomine fatte più che di "rimpasto" si può parlare di "ritorno".

Ci si aspettava qualche nuovo ingresso, rivolto anche alle prossime amministrative, che come ha riferito più volte lo stesso Alfano, potrebbero vedere la sua presenza in candidatura. Dalle scelte effettuate è evidente che nomi nuovi non ce ne sono, e quindi è probabile che ad 8 mesi di distanza dalle prossime Amministrative, Alfano possa concorrere nuovamente sotto la bandiera del M5S.

Tornano in giunta Filippo Foscari, Antonino Manuzza, Giusy Cavarretta e Luigi Calamia. Ritorno anche per Luca D'Agostino, già assessore nel 2022, dimessosi a seguito della candidatura alle Elezioni Regionali. Nuovo ingresso per Angela Mandina già consigliere in forza al Movimento 5 Stelle.

