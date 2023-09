Sindaco Alfano: "Le forze politiche non intendono effettuare nessun percorso insieme a noi"

di: Redazione - del 2023-09-06

Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano con una nota spiega il motivo della scelta di nominare la "nuova" giunta. Non nasconde il suo disappunto sulla mancata risposta all'apertura che lo stesso avrebbe fatto alle forze politiche di opposizione.

"Dopo un lunghissimo periodo con la giunta azzerata per consentire e aprire alle altre forze politiche - comunica Alfano - che nel tempo sono state presenti all’interno di tavoli tecnici volti ad un programma nuovo che ci portasse sino alle nuove amministrative, essendosi appalesato con il silenzio e nonostante i continui solleciti da parte del sindaco, che tutte le forze politiche non intendono effettuare nessun percorso insieme a un movimento cinque stelle, attualmente unica forza politica a sostenere il governo della città, oggi si sono effettuate le nuove nomine degli assessori per tornare a dare un governo efficace a questa città. I nuovi assessori,ritengo, - conclude il Sindaco - daranno nuova linfa vitale e nuovo slancio all’attività amministrativa".