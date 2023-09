Il Lettore scrive, "presenza di numerosi cani in zona via Termini, per cibarsi portano i rifiuti nel canale Racamino"

di: Redazione - del 2023-09-11

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione corredata da immagini, da parte della nostra lettrice Cristina Morrione che ha sollecitato anche ai Vigili Urbani di Castelvetrano una situazione riguardante la presenza di diversi cani randagi nella zona della via Termini.

"Da qualche tempo nella via Termini, sotto il fiume vivono ben sette cani (cuccioli) di taglia grande insieme ad altri cani. Situazione oggi non più sostenibile per la pericolosità dei cuccioli e delle persone che passano per quella strada ogni giorno a qualsiasi ora, sia di giorno che di sera.

Sono in pericolo e mettono in pericolo chi passa da li. Come si vede nei video e foto per sfamarsi rovistano l'immondizia buttandola nel canale che nel periodo delle pioggia potrebbe fare danni.

I randagi purtroppo rovistano l'elevata quantità di immondizia gettata dagli incivili nella stessa zona. Creando una situazione di degrado notevole. I cani portano i rifiuti dentro il canale "racamino" rischiando un otturazione e di conseguenza un futuro piogge ulteriori danni.

I cani non permettono il passaggio delle auto in maniera regolare causando diversi diverbi con il vicinato. Non è la prima volta che sollecitiamo e rimaniamo in attesa di un aiuto concreto".

Di seguito il video con le immagini fornite dalla nostra lettrice: