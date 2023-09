Addio a Marilena Monti, per anni direttore del Teatro Selinus di Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-09-14

"Sono molto creativa, mi piace sperimentare tutte le forme di comunicazione. "NARRARE", in ogni sua forma è la mia ragione di vita. Ritengo che l'obiettivo sia quello di fare in modo che tutti si diventi più comunicati, per migliorare le relazioni umane".

Marilena Monti amava descriversi così, sui social. Lei ha combattuto contro il male ed alla fine si è dovuta arrendere. Scrittrice, drammaturgo, cantautrice presso scuole, teatri, ha lavorato presso la RAI, un personaggio capace di trasmettere attraverso le sue opere la sua pura genuità. Nonostante la sua carriera lontana dalla terra natìa non si è mai discostata dalla Sicilia, narrata più volte nei suoi manoscritti.

Marilena Monti è stata per diversi anni direttore artistico del Teatro Selinus di Castelvetrano. Lascia un vuoto incolmabile specialmente nelle persone che hanno avuto il piacere di conoscerla.