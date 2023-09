Alfano nomina nuovo assessore ai lavori pubblici. E' il castelvetranese Giuseppe Galfano

di: Redazione - del 2023-09-14

Nominato dal Sindaco Enzo Alfano l’architetto castelvetranese Giuseppe Galfano nuovo Assessore in seno al Comune di Castelvetrano. In base alle prime indiscrezioni dovrebbe coordinare il ramo dei lavori pubblici in sostituzione dell'ingegnere Antonino Siculiana.

Prime parole del neo Assessore, arch. Giuseppe Galfano, 60enne, in attesa di ratifica della nomina: "Ho accettato per spirito di attaccamento alla mia città e non è stata una nomina politica ma ad personam".