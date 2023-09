Forza Italia Castelvetrano, chiede chiarimenti su servizi integrativi, aggiuntivi e Asacom all'Amministrazione Comunale

del 2023-09-13

Il Gruppo politico di Forza Italia Castelvetrano, chiede al Sindaco Alfano ed all'Amministrazione Comunale la situazione legata ai servizi integrativi, aggiuntivi e Asacom (assistenti all’autonomia e alla comunicazione) per alunni e studenti disabili gravissimi nel Comune di Castelvetrano.

"La "civiltà" di una comunità si misura anche dall'attenzione prestata ai più bisognosi, ai più deboli. Siamo convinti che la disabilità e la vicinanza alle famiglie di alunni e studenti con disabilità debba essere al centro dell' agenda politica dell' amministrazione del territorio.

Per questa ragione chiediamo come gruppo politico all'amministrazione comunale nella persona del Sindaco Alfano lo stato di fatto dei servizi integrativi, aggiuntivi e Asacom (assistenti all’autonomia e alla comunicazione) per alunni e studenti disabili gravissimi nel Comune di Castelvetrano alla luce anche delle recenti dichiarazioni dell' Assessore Regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali Nuccia Albano.

Infatti l'Assessore, a cui va il nostro ringraziamento per l'impegno, ha annunciato che la Regione ha erogato tutte le risorse destinate per il 2023 all’assistenza specialistica degli alunni disabili in data 6 Settembre 2023. Chiediamo riscontro che queste risorse siano state pienamente utilizzate nel nostro comune attraverso una programmazione puntuale di tali servizi".

Gruppo Forza Italia Castelvetrano