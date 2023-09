Il risveglio della "DC" a Castelvetrano, Stuppia lascia Obiettivo Città? Un grande Centro all'orizzonte

di: Redazione - del 2023-09-17

Dal Congresso Regionale della "Nuova" DC di Totò Cuffaro emergono segnali importanti che riguardano la politica locale castelvetranese. Un partito rinnovato che ha diviso parecchio nei commenti i siciliani, nei primi mesi dalla sua creazione, ma che pian piano sembra essere indirizzato verso una nuova rinascita politica regionale e non solo.

E' balzata agli occhi la presenza del consigliere comunale di Obiettivo Città, il dott. Salvatore Stuppia, politico d'esperienza, che proprio nell'area politica democratica è stato impegnato in provincia anni fa e con l'avvicinarsi delle "Provinciali" non è difficile immaginare un suo ritorno definitivo in quella che lo stesso Totò Cuffaro, suole definire "Nuova Democrazia Cristiana".

L'ipotesi è senza dubbio quella che Salvatore Stuppia passi nella "Nuova DC" lasciando Obiettivo Città ma non è da escludere che possa trainare tutto il movimento politico verso il partito caro a Cuffaro che a Castelvetrano annovera, la dott.ssa Rosalia Ventimiglia, il dott. Pellerito ed il dott. Piero D'Angelo, altra figura politica ben conosciuta. Certo un passaggio "totale" dovrebbe avere il "permesso" del suo maggiore rappresentante, Calogero Martire, che da voci più volte confermate, non ha mai negato la possibilità di voler essere il successore di Enzo Alfano.

Presente anche Vitalba Pellerito ex candidata Sindaco di Castelvetrano. Dopo la sconfitta alle elezioni comunali, che ha portato all’elezione di Alfano, si erano perse un po’ le sue tracce politicamente parlando. Chissà se, in vista delle prossime comunali, Vitalba Pellerito voglia rimettersi in gioco o se ambisca a giocarsi le carte nel partito di Cuffaro che a Castelvetrano vede la presenza e il ruolo sempre più importante nel partito anche a livello nazionale di Rosalia Ventimiglia proclamata tempo fa dirigente nazionale del partito che viaggia con il vento in poppa.

Dalla possibile crescita della "Nuova DC" castelvetranese, e dal rapporto politico ben avviato con Forza Italia cittadina, rappresentata da Nicola Li Causi, e da Sicilia Vera di Francesco Casablanca, potrebbe nascere la coalizione di Centro che andrebbe a mettersi fra la Destra Castelvetranese che sembra aver perso quell'appeal iniziale e rischia di non dare seguito alla grande coalizione più volte dichiarata, e quello che rimane del M5S cittadino.

Le amministrative sono lontane ma certi incontri, congressi e riunioni lasciano pochi dubbi sullo scenario che la Castelvetrano politica a breve conoscerà.