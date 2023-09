del 2023-09-19

Auto parzialmente a fuoco stamane intorno alle 12.30 in via Amedeo di Savoia. Il proprietario, una persona anziana, aveva parcheggiato da una decina di minuti la propria Fiat Punto. Poi improvvisamente un corto circuito che ha finito per danneggiare il vecchio veicolo il cui motore ha preso fuoco.