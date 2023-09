Furto di rame ai danni del Consorzio in C.da Zangara. Ingenti i danni. Oliveti a secco e stop a irrigazione

del 2023-09-21

Furto all'interno del consorzio di bonifica Agrigento 3, Consorzio sito in contrada Zangara, dove si trovano i motori di pompaggio utilizzati per l’irrigazione dei campi agricoli delle contrade zangare, seggio e limitrofi. Ignoti sono entrati all’interno ed hanno asportato i cavi di rame della corrente elettrica. Ingenti i danni, si calcola circa 50000 euro oltre che per l’agricoltura e gli oliveti che non potranno più essere irrigati. Il consorzio di pompaggio è sempre presidiato dal personale addetto ai motori tranne le ultime due notti che sono stati fatali. I responsabili stamattina si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia.