Verso Folgore-Mazara: un rigore sbagliato ed il quarto 0-0 consecutivo 40 anni fa

Redazione - del 2023-09-20

In prossimità dell'atteso ritorno del derby Folgore-Mazara, dopo anni di assenza, la nostra redazione lancia una rubrica dedicata a qualche gara disputata in passato. Una rivalità che accendeva spesso di sfottò le sfide e che ha visto le tifoserie rivali anche attraverso l'esposizione sugli spalti di slogan caratteristici.

40 anni fa ed esattamente il 9 ottobre 1983, la quarta giornata del campionato Interregionale mise di fronte Folgore e Mazara, Domenico Pulvirenti tecnico rossonero da una parte, Ignazio Arcoleo trainer dei canarini. La Folgore arrivava alla quarta con tre pareggi consecutivi per 0-0, contro l'Acireale all'esordio, in casa contro il Mascalucia e poi a Ragusa.

Gara maschia molto tattica ma non mancante di sussulti, l'occasionissima è della Folgore, al minuto 40, i rossoneri hanno la grande chance per passare in vantaggio, il penalty assegnato dal fischietto campano Soriano, calciato da Aldo Tilotta, però non finisce in fondo al sacco lasciando l'urlo liberatorio nella gola di ogni spettatore "folgorino".

Il rigore sbagliato fu senza alcun dubbio l'occasione principale ma non da meno furono quelle capitate sui piedi di un "indemoniato" Maniscalco che in avvio di gara e poi al 55° di un soffio ha mancato il bersaglio. Dieci minuti prima del penalty la Folgore avrebbe avuto un'altra palla goal, il colpo di testa a botta sicura di capitan Calandrino, ex dell'incontro, da un calcio di piazzato battuto magistralmente da Antonio Taormina lambisce la traversa della porta difesa da Mirko Messina. Fino al 92esimo i rossoneri tentarono ma invano la via della rete con Cascio.

Quel derby passerà alla storia anche per un'altra ragione, sancì il record d'incasso della storia della società rossonera, il botteghino registrò quasi 30 milioni di vecchie lire. "Altri tempi" dicono i veterani che difficilmente potranno tornare, anche allora il derby Folgore-Mazara tornava dopo diverso tempo, addirittura da 7 anni, dal 1976. Oggi la storia racconta di un calcio dilettantistico che in alcune piazze è stato fortemente influenzato dalle pay tv, ogni tanto però sarebbe bello poter tornare a vivere quelle emozioni che appartengono, anche poco, alla storia di ognuno di noi.

Il tabellino di quel Folgore-Mazara, quarta giornata campionato Interregionale 1983/84

Folgore-Mazara, Amarcord, segue parte II