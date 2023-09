Il Lettore scrive, "da giorni via Mentana e via Campobello senza acqua"

di: Redazione - del 2023-09-20

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione dei un nostro lettore, Claudio Gullo che lamenta la mancanza di acqua in una zona della città. In particolare, la crisi idrica, come segnalata, riguarda la zona compresa fra la via Mentana e la via Campobello.

"Da più di 15 giorni manca acqua in via Mentana e via campobello una situazione insostenibile essendo un bene di prima necessità vorremmo una risoluzione immediata e una risposta al problema sicuro di un riscontro".