Il Lettore scrive "Degrado in via Errante Vecchia, fosse, buche, vegetazione spontanea e spazzatura di ogni genere"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Giuseppe Risalvato, riguardante lo stato di assoluto degrado in cui versa la strada denominata via Errante Vecchia. In particolare il lettore scrive di "degrado comprendente pavimentazione in parte in asfalto con fosse e buche priva di banchine infesta di vegetazione spontanea e spazzatura di ogni genere con discarica in più punti e rifiuti di ogni genere lungo tutto il percorso"

Ecco il testo completo della segnalazione giunta alla nostra redazione, corredata da immagini: "Egregio Direttore invito alla pubblicazione della presente affinchè la stessa possa essere trasmessa e letta da tutti i nostri politici eletti da noi cittadini Castelvetranesi. La strada in oggetto riportata è una via importantissima poiché è una strada alternativa per raggiungere Selinunte e Triscina da Castelvetrano.

Nel percorso da Castelvetrano conduce al “canile comunale” fino alla strada del “filo” ovvero la S.P. 56 che dirama per Selinunte e Triscina. Una volta tale arteria seppur sterrata era un piacere percorrerla, potevi godere dei profumi mediterranei, della zagara, poichè tutto il territorio attraversato era coltivato a

frutteti ed agrumeti, orbene, adesso è vergognoso percorrerla poiché trovi spazzatura e le discariche lungo tutto il percorso con odori nauseabondi, buche, fossi, erbe infeste ai lati e ripeto rifiuti di ogni genere ben distribuiti, specialmente nel tratto prossimo al “canile comunale” e nel sottopasso autostradale, per non dire la parziale frana di tale strada in prossimità dell’altura sul fiume “Modione”, dove una volta ricadeva un meraviglioso mulino.

Tale strada viene percorsa da tanta gente compresi gli extracomunitari che alloggiano presso la struttura denominata “Locanda dei Locandieri” una volta struttura alberghiera. Orbene zona di discarica, prostituzione, spaccio di stupefacenti (mi è capitato che qualche ospite della struttura mi ha fatto segno per vendermi droga).

Quindi da quanto sopra riportato viene ad evidenziarsi quanto la nostra città sia povera e risulti in abbandono, pure dai nostri rappresentanti politici. Ma la cosa ancora più grave è quella dei tanti cittadini che incuranti di ogni senso civico fanno quello che gli pare abbandonando per strada il tutto visto che nessuno li persegue.

Ho fatto una discrezione della via “Errante Vecchia” poiché la percorro frequentemente , ma le vie della mia città purtroppo non sono di meglio! E’ ignominioso vedere erbacce infeste ovunque e spazzatura diversificata dappertutto, case pericolanti, orbene il 50% delle abitazioni abbandonate ed in pericolo di

crollo con poste ai prospetti delimitazioni sommarie.

Ah dimenticavo! Anche in centro città, ridicolo nella piazza D’Aragona adiacente l’accesso per la sala consiliare le porte di attività in abbandono divelte da ignoti ed occupate da sconosciuti, come i bagni pubblici anch’essi distrutti da ignoti! Il “vendesi” lo trovi ovunque! A questo punto pertanto non rimane che dire “Castelvetrano vendesi”