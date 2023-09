Verso Folgore-Mazara, "una straordinaria vittoria al Marino per i rossoneri di Caramanno"

di: Redazione - del 2023-09-23

Seconda puntata della rubrica "Amarcord" in avvicinamento al derby Folgore-Mazara in programma domani al Paolo Marino alle ore 15:30. Andiamo indietro nel tempo, 51 anni fa, esattamente stagione sportiva 1971/72, l'allora Serie D, denominata Quarta Serie, al Paolo Marino si affrontano, la Folgore dell'allenatore Pino Caramanno che ha sostituito nel corso della stagione mister Michelotti ed il Mazara dell'ex Raffin.

Una Folgore "indemoniata" che fin dall'inizio della gara ha di fatto tenuto il pallino del gioco tentando fin da subito di voler vincere la partita. La prima frazione si chiude con i rossoneri in vantaggio grazie ad un perentorio stacco di testa del difensore Campagna. Nella ripresa sale subito in cattedra il talento del castelvetranese Peppe Lipido, che prima sfiora il raddoppio con un'assolo che ha deliziato il numeroso pubblico e poi al terzo della ripresa sigla il due a zero.

I mazaresi tentano di riaprire con orgoglio la partita ma da una punizione al bacio battuta da Brombara, il bomber Berlich fa tre a zero. La gara termina con un estasiato pubblico del Marino che festeggia la strameritata vittoria dei propri beniamini.

FOLGORE: Nastasi, Urbano, Campagna, Ciriesi, Barresi, Petrone, Porro, Brombara, Berlich, Lipido, Geraldi. A disposizione 12 Dimino, 13 Telari. All. Caramanno.

MAZARA: Basile, Giacalone, Valenziano, Firicano, Librizzi, Affatigato, Alario, Parrino, Chirco, Rumignani, Cariello. A disposizione 12 Capra, 13 Quinci. All. Raffin.